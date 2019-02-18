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В Екатеринбурге накажут ловцов бездомных животных 

18:26, 18 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Стая бродячих животных напала на ребенка. 

В Екатеринбурге на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Ребенка укусили за руку. Свердловский следственный комитет возбудил уголовное дело по обвинению в халатности. Предстоит выяснить, исполняли ли свои обязанности службы по отлову бездомных животных, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Ответственность понесут руководители организации. Расследование инцидента продолжается.

На отлов бездомных животных в Екатеринбурге в 2019 году выделили 31 миллион рублей. Конкурс выиграла «Спецавтобаза».

Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, собаки, бездомные животные, Екатеринбург
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