В Екатеринбурге накажут ловцов бездомных животных 

В Екатеринбурге на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Ребенка укусили за руку. Свердловский следственный комитет возбудил уголовное дело по обвинению в халатности. Предстоит выяснить, исполняли ли свои обязанности службы по отлову бездомных животных, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Ответственность понесут руководители организации. Расследование инцидента продолжается.

На отлов бездомных животных в Екатеринбурге в 2019 году выделили 31 миллион рублей. Конкурс выиграла «Спецавтобаза».