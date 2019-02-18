В Екатеринбурге накажут ловцов бездомных животных
18:26, 18 Февраль 2019
Стая бродячих животных напала на ребенка.
В Екатеринбурге на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Ребенка укусили за руку. Свердловский следственный комитет возбудил уголовное дело по обвинению в халатности. Предстоит выяснить, исполняли ли свои обязанности службы по отлову бездомных животных, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Ответственность понесут руководители организации. Расследование инцидента продолжается.
На отлов бездомных животных в Екатеринбурге в 2019 году выделили 31 миллион рублей. Конкурс выиграла «Спецавтобаза».
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