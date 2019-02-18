В Екатеринбурге на продажу выставили императорскую медаль за 200 тысяч
11:04, 18 Февраль 2019
Продавец надеется пристроить редкость в частную коллекцию.
В Екатеринбурге выставили на продажу редкую нашейную медаль с изображением Николая II. Продавец заявил, что она отчеканена из желтого металла и находится в хорошем состоянии. Проверить подлинность предлагает в справочнике Кузнецова под номером 1065, говорится в объявлении на сайте Юла. Императорскую медаль оценивают в 200 тысяч рублей. Продавец намерен продать ее в частную коллекцию.
В Екатеринбурге часто продают исторические находки. Среди объявлений был мундштук 18 века ручной работы китайского мастера. По диаметру трубки изображен дракон, глаза которого инкрустированы натуральным жемчугом.
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