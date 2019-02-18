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В Екатеринбурге хирурги удалили опухоль, занимавшую пол-лица школьника

11:59, 18 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Врачи работали эндоскопом, поэтому у подростка не осталось шрамов. 

Нейрохирурги ГКБ № 40 в Екатеринбурге удалили опухоль, занимающую половину лицевого черепа 17-летнего школьника. Подростка беспокоили длительные кровотечения и затрудненное дыхание. Также он постоянно чувствовал усталость. Доброкачественную опухоль обнаружили после длительного лечения, которое не принесло результатов, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Хирурги решили провести операцию в два этапа: сначала перекрыли кровоснобжение опухоли, а потом удалили ее через нос. Благодаря этому удалось избежать шрамов на лице. Школьника выписали на восьмой день после операции. Он чувствует себя хорошо, ограничений по здоровью у него нет.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, опухоль, лечение, операция, врачи, Екатеринбург
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