В Екатеринбурге хирурги удалили опухоль, занимавшую пол-лица школьника

Нейрохирурги ГКБ № 40 в Екатеринбурге удалили опухоль, занимающую половину лицевого черепа 17-летнего школьника. Подростка беспокоили длительные кровотечения и затрудненное дыхание. Также он постоянно чувствовал усталость. Доброкачественную опухоль обнаружили после длительного лечения, которое не принесло результатов, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Хирурги решили провести операцию в два этапа: сначала перекрыли кровоснобжение опухоли, а потом удалили ее через нос. Благодаря этому удалось избежать шрамов на лице. Школьника выписали на восьмой день после операции. Он чувствует себя хорошо, ограничений по здоровью у него нет.