Свердловские коллекторы получили штраф в 50 тысяч за навязчивость

Микрофинансовая организация «МигКредит» заработала штраф в 50 тысяч рублей за навязчивость. Фирма позвонила должнице 55 раз за 20 дней, и свердловские приставы посчитали, что это слишком много для трех недель.

По закону коллекторы могут звонить должникам не более одного раза в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. «МигКредит» превысил норму в семь раз, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Кроме того, приставы установили, что коллекторы общались с коллегой другого должника без его согласия.

Кировский районный суд согласился с приставами и оштрафовал «МигКредит» на 50 тысяч рублей.