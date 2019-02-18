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Начальника СвЖД, обвиняемого в получении взятки, отпустили домой

18:57, 18 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Алексей Миронов проведет два месяца под домашним арестом. 

Ленинский районный суд отказал в продлении ареста начальнику СвЖД Алексею Миронову, которого задержали по обвинению в получении взятки. Защитники пыталась добиться его освобождения под залог. Их требования частично удовлетворили: до 12 апреля начальник магистрали будет находиться под домашним арестом, сообщили в пресс-службе областного суда.

Сотрудники уральского следственного управления на транспорте задержали Алексея Миронова 14 декабря. Ему предъявили обвинении в получении взятки: дизайн-проект коттеджа за покровительство по службе. Позже следствие расширило список обвинений в отношении начальничий СвЖД Алексея Миронова. Теперь его подозревают и в махинациях с закупками.

Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Областной суд, СвЖД, Свердловская область , Екатеринбург
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