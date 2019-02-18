Начальника СвЖД, обвиняемого в получении взятки, отпустили домой

Ленинский районный суд отказал в продлении ареста начальнику СвЖД Алексею Миронову, которого задержали по обвинению в получении взятки. Защитники пыталась добиться его освобождения под залог. Их требования частично удовлетворили: до 12 апреля начальник магистрали будет находиться под домашним арестом, сообщили в пресс-службе областного суда.

Сотрудники уральского следственного управления на транспорте задержали Алексея Миронова 14 декабря. Ему предъявили обвинении в получении взятки: дизайн-проект коттеджа за покровительство по службе. Позже следствие расширило список обвинений в отношении начальничий СвЖД Алексея Миронова. Теперь его подозревают и в махинациях с закупками.