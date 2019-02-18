Кольцовские таможенники отобрали у китайца 1200 сигарет
15:42, 18 Февраль 2019
Пассажиру оставили только разрешенную без декларирования норму. Придется растягивать удовольствие.
Кольцовские таможенники остановили пассажира рейса из Пекина, который взял с собой большой набор китайской продукции. Среди лапши и соевого соуса нашли 1400 сиграет. Пассажил пошел с ними в «зеленый коридор», но без декларирования там можно провозить только 200 сигарет. Китайцу отдали только разрешенную партию, а остальное изъяли, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.
В прошлый раз в Кольцово тоже остановили китайца, который пытался увезти в Харбин 420 упаковок со стиками для электронных сигарет. Таможенники оставили ему только 41 пачку.
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