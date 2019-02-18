Храм в Екатеринбурге просит помощи в оплате долга по электричеству

Храм в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери в Екатеринбурге просит помощи в оплате электроэнергии. Долг уже превысил 200 тысяч рублей, говорится на официальном сайте церкви. Прихожан просят пожертвовать любую сумму в лавку или перечислить на расчетный счет храма. При переводе нужно указать, что деньги предназначены для оплаты электричества.

Храм находится на пересечении улиц Восточной и Шевченко, где в апреле 1918 года высадили из поезда «Царственных узников»: императора Николая II, императрицу Александру Феодоровну и их дочь Великую княжну Марию. Первый камень на месте строительства заложили еще в 2010 году, а проект религиозного сооружения утвердили спустя два года. Строительство велось долго, и в 2015 году, когда в храме состоялась первая Божественная литургия, там еще не было ни алтаря, ни икон на стенах, ни электричества.