Депутат ЕГД предложил доплачивать за жилье ради строительства школ
13:36, 18 Февраль 2019
Стоимость квадратного метра в таком случае вырастет на 5-7 тысяч.
Депутат гордумы Михаил Матвеев предложил закладывать в стоимость жилья расходы на возведение детских садов и школ. Цена квадратного метра в таком случае увеличится на 5-7 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. По словам депутата, без этого Екатеринбург никогда не восполнит социальную инфраструктуру в новых районах. Уже сейчас на строительство школ и детских садов требуется 40 миллиардов рублей.
«Бюджет города Екатеринбурга, в том состоянии, которое есть сегодня, никогда не успеет за темпами строительства. А после того, когда новоселы заезжают в квартиры, ответственность за эти объекты ложится на муниципалитет, а не на застройщика, который строит на этой площадке свой бизнес», — заявил Михаил Матвеев.
Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков нашел другое решение проблемы с переполненными школами. Омбудсмен предложил возить на автобусах на занятия тех, кто не попал в ближайшее учебное заведение.
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