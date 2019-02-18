Депутат ЕГД предложил доплачивать за жилье ради строительства школ

Депутат гордумы Михаил Матвеев предложил закладывать в стоимость жилья расходы на возведение детских садов и школ. Цена квадратного метра в таком случае увеличится на 5-7 тысяч рублей , сообщили в пресс-службе мэрии. По словам депутата , без этого Екатеринбург никогда не восполнит социальную инфраструктуру в новых районах. Уже сейчас на строительство школ и детских садов требуется 40 миллиардов рублей.





« Бюджет города Екатеринбурга , в том состоянии , которое есть сегодня , никогда не успеет за темпами строительства. А после того , когда новоселы заезжают в квартиры , ответственность за эти объекты ложится на муниципалитет , а не на застройщика , который строит на этой площадке свой бизнес», — заявил Михаил Матвеев.



