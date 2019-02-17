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В Екатеринбурге срубят тысячу деревьев и кустарников для нужд ЕТК

12:11, 17 Февраль 2019
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Фото: pixabay
От насаждений будут избавляться только вблизи объектов теплосетевой компании.

Во всех районах Екатеринбурга и вдоль дороги Новосвердловская ТЭЦ — Березовский в этом году будут рубить деревья и кустарники, а также выкорчевывать пни. Избавиться от насаждений захотела Екатеринбургская теплосетевая компания ЕТК. Об этом говорится на сайте госзакупок.

«Вырубка деревьев и кустарников в пределах охранной зоны тепловых сетей необходима для обеспечения надежной эксплуатации теплосетевого имущества, а также для своевременного доступа обслуживающего персонала при возникновении аварийных ситуаций на тепломагистралях», — написано в документах.

Компания, которая выиграет конкурс на вырубку 1287 деревьев и кустарников, получит 1,2 миллиона рублей. Ожидается, что работы закончат до октября.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, вырубка деревьев, деревья, ЕТК
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