В Екатеринбурге срубят тысячу деревьев и кустарников для нужд ЕТК

Во всех районах Екатеринбурга и вдоль дороги Новосвердловская ТЭЦ — Березовский в этом году будут рубить деревья и кустарники, а также выкорчевывать пни. Избавиться от насаждений захотела Екатеринбургская теплосетевая компания ЕТК. Об этом говорится на сайте госзакупок.

«Вырубка деревьев и кустарников в пределах охранной зоны тепловых сетей необходима для обеспечения надежной эксплуатации теплосетевого имущества, а также для своевременного доступа обслуживающего персонала при возникновении аварийных ситуаций на тепломагистралях», — написано в документах.

Компания, которая выиграет конкурс на вырубку 1287 деревьев и кустарников, получит 1,2 миллиона рублей. Ожидается, что работы закончат до октября.