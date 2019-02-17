Участники группы «Чайф» потеряли гитары во время перелета

Лидеры группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов потеряли свои гитары, когда возвращались из Москвы в Екатеринбург. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

« Гитары не прилетели в Екатеринбург. Есть версия , что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов», — пошутили музыканты. Позже в этой же записи появилось обновление: «Вернулись верные подруги! Все в порядке , в целости и сохранности!». Что же все-таки произошло с гитарами — не уточняется.





