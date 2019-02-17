Участники группы «Чайф» потеряли гитары во время перелета
11:16, 17 Февраль 2019
Музыкальные инструменты уже нашлись.
Лидеры группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов потеряли свои гитары, когда возвращались из Москвы в Екатеринбург. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.
«Гитары не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов», — пошутили музыканты. Позже в этой же записи появилось обновление: «Вернулись верные подруги! Все в порядке, в целости и сохранности!». Что же все-таки произошло с гитарами — не уточняется.
Группа «Чайф» гастролировала с традиционным ежегодным туром «Зимняя акустика». Всего концерты прошли в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
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