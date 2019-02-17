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Рейс Магадан — Екатеринбург профинансируют из трех бюджетов

11:46, 17 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Глава Колымы предложил свердловскому губернатору скинуться на новый маршрут. Ранее направление попало в федеральную программу.
Власти Свердловской и Магаданской областей договариваются, чтобы совместно финансировать новый авиарейс Магадан — Екатеринбург. Маршрут уже субсидируют в рамках федеральной программы. Об этом ТАСС сообщил губернатор Колымы Сергей Носов.
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30% мест в самолете будет субсидировано из федерального бюджета. Но мы также планируем финансировать рейс совместно со Свердловской областью. Сейчас соглашение находится на подписании у главы Свердловской области, подтверждение должно быть через строчку в бюджете, и тогда вперед.
Сергей Носов
врио губернатора Магаданской области

По словам Сергея Носова, у билетов по направлению Магадан — Екатеринбург будет три вида ценовых категорий: субсидированные за счет федерального бюджета, субсидированные за счет региональных бюджетов и коммерческая часть.

В октябре 2018 года губернатор Магаданской области Сергей Носов, который долгое время возглавлял Нижний Тагил, рассказал, что Екатеринбург и Магадан свяжут прямым рейсом. 16 января глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что билет туда-обратно будет стоить 17 тысяч рублей.


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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, самолет, рейс, Магадан, Екатеринбург, Евгений Куйвашев, Сергей Носов
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