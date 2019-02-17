30% мест в самолете будет субсидировано из федерального бюджета. Но мы также планируем финансировать рейс совместно со Свердловской областью. Сейчас соглашение находится на подписании у главы Свердловской области , подтверждение должно быть через строчку в бюджете , и тогда вперед.

Сергей Носов, врио губернатора Магаданской области