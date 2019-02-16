Шведы вычеркнули лавину из списка причин гибели группы Дятлова

«Наша палатка стояла ровно на том же месте, лавине там негде набрать скорость, склон слишком пологий. Эта версия кажется надуманной попыткой найти рациональное объяснение», — заявил Ричард Хольмгрен в интервью шведской газете Aftonbladet.

Шведские исследователи уверены, что виновником гибели группы Дятлова следует считать ураганный ветер. Скорее всего, 60 лет назад необычайно сильная буря обрушилась на склон Горы Мертвецов, уральские туристы испугались, что их палатку сдует и тогда они, находясь внутри, покатятся в низ по склону, полностью потеряв контроль.