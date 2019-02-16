Шведы вычеркнули лавину из списка причин гибели группы Дятлова
15:30, 16 Февраль 2019
Иностранные исследователи утверждают, что поставили свою палатку на склоне Горы Мертвецов и убедились: снег в этом месте не может набрать нужную массу и скорость для того, чтобы причинить травмы.
Шведские исследователи-путешественники Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен прошли путем Игоря Дятлова. На лыжах они преодолели тот же маршрут, что и туристы УПИ, погибшие на склоне Горы Мертвецов 60 лет назад. Уникальность экспедиции шведов в том, что они совершили ее почти в то же время что и трагически погибшая группа Игоря Дятлова. Иностранцы на себе испытали суровость погодных условий на склоне Горы мертвецов при минус 50 градусах по Цельсию и пришли к определенным выводам. Один их них в том, что группу Дятлова лавина погубить не могла.
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«Наша палатка стояла ровно на том же месте, лавине там негде набрать скорость, склон слишком пологий. Эта версия кажется надуманной попыткой найти рациональное объяснение», — заявил Ричард Хольмгрен в интервью шведской газете Aftonbladet.
Шведские исследователи уверены, что виновником гибели группы Дятлова следует считать ураганный ветер. Скорее всего, 60 лет назад необычайно сильная буря обрушилась на склон Горы Мертвецов, уральские туристы испугались, что их палатку сдует и тогда они, находясь внутри, покатятся в низ по склону, полностью потеряв контроль.
«Я не могу представить себе ничего хуже, чем-то, как они замерзали насмерть в темноте и легко одетые. Даже выбираться из спального мешка уже было страшно тяжело. Даже думать не хочу, каково им было», — цитирует Андреас Лильегрена газета Aftonbladet.
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Интересно, что версия об ураганном ветре как причине гибели туристов из группы Дятлова, к которой пришли шведские исследователи, является одной из основных у прокуратуры, которая начала проверку расследования трагедии, случившейся 60 лет назад.
А вот к конспирологической версии шведские исследоваели относятся неоднозначно. Прямо не отвергают, но и как основную рассматривать отказываются.
«Если за этим стоят военные, то скорее речь идет о том, что они увидели что-то, чего не должны были видеть, и их попросту ликвидировали. С другой стороны, если бы военные хотели убить их, они могли бы сделать это гораздо лучше, позаботиться о том, чтобы тела вообще никогда не нашли», — поянил Ричард Хольмгрен в интервью шведской газете Aftonbladet.
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