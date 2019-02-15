Ветераны войны Афганистана посетили музей свердловской полиции

Ветераны МВД, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане, побывали в музейном комплексе свердловской полиции. Об этом ЕТВ рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

23 офицера с орденами и медалями встретились с молодым поколением органов внутренних дел и поделились воспоминаниями об афганской войне. Военным вручили почетный знак «За полезное», а также медаль «300 лет российской полиции». «Сегодня присутствующие здесь — это образец тех, кто не потерялся, а нашел себя и в гражданской жизни. Благодарю за то, что выжили и можем честно глядеть в глаза друг другу, нашим детям и внукам», — заявил ветеран МВД и войны в Афганистане Андрей Командин.