В Свердловской области заблокировали сайты по продаже электроудочек

Прокуратура Невьянска нашла десять интернет-сайтов, на которых продавались электроудочки. Сейчас сайты заблокировали, а информацию изъяли из публичного доступа, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

На сайтах была подробная информация, как с помощью электроудочек добывать как можно больше рыбы. По закону такие орудия лова запрещены, потому что из-за их использования снижается разнообразие водных биоресурсов и начинается деградация среды обитания. Кроме того, ловля рыбы при помощи электроудочек грозит уголовной ответственностью.