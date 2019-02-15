В Свердловской области заблокировали сайты по продаже электроудочек
10:03, 15 Февраль 2019
Орудия лова запрещены по закону, потому что они уничтожают водные биоресурсы.
Прокуратура Невьянска нашла десять интернет-сайтов, на которых продавались электроудочки. Сейчас сайты заблокировали, а информацию изъяли из публичного доступа, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.
На сайтах была подробная информация, как с помощью электроудочек добывать как можно больше рыбы. По закону такие орудия лова запрещены, потому что из-за их использования снижается разнообразие водных биоресурсов и начинается деградация среды обитания. Кроме того, ловля рыбы при помощи электроудочек грозит уголовной ответственностью.
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