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В Свердловской области заблокировали сайты по продаже электроудочек

10:03, 15 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Орудия лова запрещены по закону, потому что они уничтожают водные биоресурсы.

Прокуратура Невьянска нашла десять интернет-сайтов, на которых продавались электроудочки. Сейчас сайты заблокировали, а информацию изъяли из публичного доступа, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

На сайтах была подробная информация, как с помощью электроудочек добывать как можно больше рыбы. По закону такие орудия лова запрещены, потому что из-за их использования снижается разнообразие водных биоресурсов и начинается деградация среды обитания. Кроме того, ловля рыбы при помощи электроудочек грозит уголовной ответственностью.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , Невьянск, сайт, прокуратура Свердловской области, запрет
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