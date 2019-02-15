В Екатеринбурге на митинге вспомнили погибших в афганской войне

На траурном митинге в Екатеринбурге, посвященном 30-летию вывода советских войск из Афганистана, почтили память погибших в войне уральцев. Мероприятие прошло у мемориала «Черный тюльпан», рассказали ЕТВ в департаменте информполитики Свердловской области.

В митинге поучаствовали глава Екатеринбурга Александр Высокинский, заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников и секретарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий. Под звуки военного оркестра рота почетного караула маршем прошла возле обелиска. Погибших воинов почтили минутой молчания, затем к мемориалу возложили цветы и венки почетные гости, военнослужащие, родственники павших бойцов, а также все желающие, добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.