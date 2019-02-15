Уральская дзюдоистка сразилась с Путиным и заслужила поцелуй

Уральская дзюдоистка Наталья Кузютина поучаствовала в совместной тренировке с Владимиром Путиным в Сочинском спортивном центре. Они выполняли упражнения в паре, после чего президент обнял ее и поцеловал, сообщили в департаменте информполитики региона. На память Владимиру Путину подарили форму федерации дзюдо «Урал-Западная Сибирь».

«Постоянно убеждаюсь, что Владимир Путин находится в отличной физической форме, что постоянно тренируется. Мы нисколько не поддаемся ему, ведь на татами все равны. Владимир Путин очень внимательный и цепкий соперник, поэтому мне вдвойне приятно, что президент похвалил меня», — рассказала Кузюткина.

С 15 по 17 марта в Екатеринбурге пройдет международный турнир «Большой шлем». На татами выйдут дзюдоисты из 50 стран. Им предстоит разыграть 14 комплектов наград и квалификационные очки. Турнир станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года. Игрушечного ящера Дзюдана, который является символом турнира «Большой шлем», в этом году сошьют вручную.

