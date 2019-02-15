Свердловские приставы списали долгов на 19 миллиардов
17:15, 15 Февраль 2019
За 2018 год предприятия выплатили полмилиарда рублей работникам, которым задолжали.
На Среднем Урале приставы взыскали с должников 19 миллиардов рублей по долгам за 2018 год. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Ведомство рассказало о 925 тысячах исполнительных производствах. За прошедший год предприятия выплатили работникам 484 миллионов рублей долгов по зарплате. Эти деньги получила 21 тысяча свердловчан.
Жизнь после войны. Афган — зачем это было
ЕТВ встретился с ветеранами войны, которая закончилась 30 лет назад, чтобы разобраться: нужно ли сей
Новое и интересное
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Происшествия
Должник пытался скрыть все свое имущество.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.