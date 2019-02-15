Свердловские приставы списали долгов на 19 миллиардов



Ведомство рассказало о 925 тысячах исполнительных производствах. За прошедший год предприятия выплатили работникам 484 миллионов рублей долгов по зарплате. Эти деньги получила 21 тысяча свердловчан.

На Среднем Урале приставы взыскали с должников 19 миллиардов рублей по долгам за 2018 год. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.