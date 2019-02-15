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Шипулин проверил трассы перед лыжным марафоном «Европа – Азия»

09:39, 15 Февраль 2019
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Фото: Instagram Антона Шипулина
Соревнования пройдут 9 марта. Два круга по 35 километров планируют проложить вокруг «Хрустальной».

Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин проверил трассы перед лыжным марафоном «Европа — Азия». Ему составил компанию исполнительный директор центрального старта «Лыжня России» Дмитрий Чукреев. Видео на снегоходах около второй стелы «Европа — Азия» Шипулин выложил в Instagram.

Спортсмен сообщил, что два круга по 35 километров планируют проложить вдоль базы отдыха «Хрустальная». Также олимпийский чемпион 2014 года добавил, что «на следующий год уже наметили трассу от Первоуральска до Екатеринбурга». Биатлонист пообещал, что сделает все, чтобы лыжники были довольны. Марафон «Европа — Азия» пройдет 9 марта.

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Выехали сегодня в лес с очень важной миссией просмотреть трассы перед традиционным марафоном «Европа-Азия». В этом году два круга по 35 километров, скорее всего, будут проложены вокруг «Хрустальной». А вот на следующий год уже наметили трассу от Первоуральска до Екатеринбурга. Трасса действительно должна получиться прекрасной. В общем, будем работать и сделаем все, чтобы наши лыжники были довольны!

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

Напомним, в 2018 году биатлонист не попал в состав мужской сборной России на декабрьские этапы Кубка мира. Антон Шипулин решил принять участие в соревнованиях в октябре, хотя ранее говорил о том, что находится в ужасной форме. Но в октябре он решил продолжить карьеру и выступить на Кубке Мира. В декабре Шипулина обвинили в употреблении допинга. Он назвал обвинения «абсолютно безосновательным бредом» и объяснил, что «всегда был открыт для антидопинговых служб».

Перед Новым годом олимпийский чемпион решил завершить карьеру. Вместо этого он начал думать о политике — спортсмен собрался на довыборы в Госдуму. Но затем Антон Шипулин заявил, что СМИ поспешили с выводами и он пока думает, стоит ли идти на довыборы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Европа-Азия, лыжные гонки, трасса , соревнования, Антон Шипулин
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