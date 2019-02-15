Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин проверил трассы перед лыжным марафоном «Европа — Азия». Ему составил компанию исполнительный директор центрального старта «Лыжня России» Дмитрий Чукреев. Видео на снегоходах около второй стелы «Европа — Азия» Шипулин выложил в Instagram.

Спортсмен сообщил, что два круга по 35 километров планируют проложить вдоль базы отдыха «Хрустальная». Также олимпийский чемпион 2014 года добавил, что «на следующий год уже наметили трассу от Первоуральска до Екатеринбурга». Биатлонист пообещал, что сделает все, чтобы лыжники были довольны. Марафон «Европа — Азия» пройдет 9 марта.