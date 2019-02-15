Пьянящая грудь. Свердловчанка пронесла мужу в колонию водку в лифчике

На Среднем Урале в День святого Валентина, в исправительной колонии задержали женщину, которая в своем бюстгальтере пыталась пронести для осужденного супруга 1,5 литра водки и сотовый телефон с сим-картой. Об этом ЕТВ сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области

Нарушение режима выяснилось во время обхода. Влюбленные встретились в комнате для свиданий, где женщина и передала супругу подарок на 14 февраля. «Со слов гражданки данные предметы она пронесла, спрятав ухищренным способом в своем нижнем белье», — отметили в ведомстве.