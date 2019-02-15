Пьянящая грудь. Свердловчанка пронесла мужу в колонию водку в лифчике
13:40, 15 Февраль 2019
Так женщина поздравила супруга с Днем святого Валентина.
На Среднем Урале в День святого Валентина, в исправительной колонии задержали женщину, которая в своем бюстгальтере пыталась пронести для осужденного супруга 1,5 литра водки и сотовый телефон с сим-картой. Об этом ЕТВ сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области
Нарушение режима выяснилось во время обхода. Влюбленные встретились в комнате для свиданий, где женщина и передала супругу подарок на 14 февраля. «Со слов гражданки данные предметы она пронесла, спрятав ухищренным способом в своем нижнем белье», — отметили в ведомстве.
Жизнь после войны. Афган — зачем это было
ЕТВ встретился с ветеранами войны, которая закончилась 30 лет назад.
Видео: «Главные новости Екатеринбурга»
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.