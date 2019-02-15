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«Он созрел»: Министр спорта РФ оценил политические амбиции Шипулина

10:14, 15 Февраль 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Павел Колобков заявил, что у спортсмена есть нужный авторитет. 

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Антон Шипулин созрел для политики. В интервью «Известиям» он рассказал, что уральский биатлонист уже пользуется нужным авторитетом в Свердловской области. «Он не только выдающийся спортсмен, но и человек, который, даже выступая на соревнованиях, продвигал ряд проектов в своем регионе», — заявил Павел Колобков.

Министр подтвердил, что Шипулин хотел бы оказаться в Госдуме, но уточнил, что его ждет серьезная конкуренция на праймериз. «Лично для меня важен его богатый опыт, и мне импонируют его человеческие характеристики», — сообщил Павел Колобков.

Чемпион биатлонной эстафеты в Сочи завершил профессиональную карьеру после Рождественской гонки в немецком Гезелькирхене. Сразу после этого он получил предложение участвовать в выборах. В мае Шипулина ждет праймериз. Если он получит необходимую поддержку, то баллотируется на довыборах по Серовскому округу. Оставаться в спорте олимпийский чемпион не собирается ни в каком статусе. В случае победы, Шипулин рассчитывает занять место в спортивном комитете.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, министр спорта, министр, политика, Свердловская область , Екатеринбург
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