«Он созрел»: Министр спорта РФ оценил политические амбиции Шипулина

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Антон Шипулин созрел для политики. В интервью «Известиям» он рассказал, что уральский биатлонист уже пользуется нужным авторитетом в Свердловской области. «Он не только выдающийся спортсмен, но и человек, который, даже выступая на соревнованиях, продвигал ряд проектов в своем регионе», — заявил Павел Колобков.

Министр подтвердил, что Шипулин хотел бы оказаться в Госдуме, но уточнил, что его ждет серьезная конкуренция на праймериз. «Лично для меня важен его богатый опыт, и мне импонируют его человеческие характеристики», — сообщил Павел Колобков.

Чемпион биатлонной эстафеты в Сочи завершил профессиональную карьеру после Рождественской гонки в немецком Гезелькирхене. Сразу после этого он получил предложение участвовать в выборах. В мае Шипулина ждет праймериз. Если он получит необходимую поддержку, то баллотируется на довыборах по Серовскому округу. Оставаться в спорте олимпийский чемпион не собирается ни в каком статусе. В случае победы, Шипулин рассчитывает занять место в спортивном комитете.

