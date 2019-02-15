У игрока «Автомобилиста» Анатолия Голышева родился сын
08:35, 15 Февраль 2019
Мальчик появился на свет 14 февраля. Его назвали Иваном.
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев стал отцом во второй раз в свой день рождения. Накануне, 14 февраля, в семействе хоккеиста появился сын Иван. Его вес — 3420 граммов, рост — 53 сантиметра, написал Голышев в своем Instagram. Также хоккеист поблагодарил супругу за «самый главный подарок». Первому сыну нападающего «Авто» Дмитрию в 2019 году исполняется три года.
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Неделю назад екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин тоже стал отцом во второй раз. Девочка Мира появилась на свет в той же клинике, что сын Анатолия Голышева. Интересно также, что у Шипулина тоже есть Дмитрий, которому в декабре 2019-го будет четыре года.
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