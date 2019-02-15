У игрока «Автомобилиста» Анатолия Голышева родился сын

Неделю назад екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин тоже стал отцом во второй раз. Девочка Мира появилась на свет в той же клинике, что сын Анатолия Голышева. Интересно также, что у Шипулина тоже есть Дмитрий, которому в декабре 2019-го будет четыре года.