Глацких вместе с мэром Нижнего Тагила открыла турнир по гимнастике

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« Турнир проходит без участия областных денег , бюджетных денег , это всё сделано на частных инвестициях. У нас здесь присутствует министр спорта Леонид Рапопорт , поэтому поддержка области , поддержка губернатора и информационная , она , конечно же , есть. Турнир однозначно будет развиваться , он будет расширяться в плане географии. Пока не буду выдавать все наши задумки», — рассказала АН « Между строк» Ольга Глацких.



Скандальная экс-чиновница Ольга Глацкихмэр Нижнего Тагила Владислав Пинаевминистр спорта Свердловской области Леонид Раппопорт и другие открыли всероссийский турнир по художественной гимнастикеТы сможешь сам», в котором поучаствуют 450 человек. Об этом пишет tagilcity.ru.