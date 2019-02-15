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Глацких вместе с мэром Нижнего Тагила открыла турнир по гимнастике

15:30, 15 Февраль 2019
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Фото: АН «Между строк»
На мероприятие, организованное скандальной экс-чиновницей, звали и Антона Шипулина, но биатлонист не приехал.
Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, министр спорта Свердловской области Леонид Раппопорт и другие открыли всероссийский турнир по художественной гимнастике «Ты сможешь сам», в котором поучаствуют 450 человек. Об этом пишет tagilcity.ru.

«Турнир проходит без участия областных денег, бюджетных денег, это всё сделано на частных инвестициях. У нас здесь присутствует министр спорта Леонид Рапопорт, поэтому поддержка области, поддержка губернатора и информационная, она, конечно же, есть. Турнир однозначно будет развиваться, он будет расширяться в плане географии. Пока не буду выдавать все наши задумки», — рассказала АН «Между строк» Ольга Глацких.
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Видео: tagilcity.ru

Ранее ЕТВ писал, что Ольга Глацких, прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», анонсировала в Instagram свой первый проект — всероссийский турнир «Ты сможешь все» по художественной гимнастике. На него девушка пригласила различных почетных гостей, среди которых был биатлонист Антон Шипулин. Но, по всей видимости, екатеринбуржец от предложения отказался.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Нижний Тагил, Свердловская область , спорт, гимнастика, Ольга Глацких
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