Екатеринбурженка получила 187 тысяч за шубу с залысиной

Жительнице Екатеринбурга заплатят 187 тысяч рублей за некачественную шубу. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Женщина приобрела норковую шубу в январе 2018 года в магазине «Елена Фурс» (ООО «СибМех») за 128 тысяч. Через месяц мех стал выпадать и появилась залысина. Покупательница обратилась к продавцу с претензией, последний отдал товар на экспертизу, которая показала, что екатеринбурженка неправильно носила шубу и сама ее испортила.

Но покупательница не согласилась с такими доводами и подала иск в Чкаловский суд Екатеринбурга. Женщина настаивала, что ей продали товар ненадлежащего качества и просила взыскать с ответчика стоимость норковой шубы — 128 тысяч, неустойку — 604 тысячи, компенсацию морального вреда — 50 тысяч, расходы на оплату экспертизы — 17 тысяч, юридических услуг — 38 тысяч, а также штраф.

Суд удовлетворил требования частично: ООО «СибМех» наказали на 187 тысяч — стоимость шубы, компенсация морального вреда, штраф, неустойку и судебные расходы. Ответчик подал жалобу, но Свердловский областной суд не стал менять решение нижестоящей инстанции.