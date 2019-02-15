Екатеринбуржцев пригласили обсудить будущее ЦПКиО

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пригласил местных жителей обсудить будущее ЦПКиО имени В. В. Маяковского. Круглый стол с горожанами состоится в субботу, 16 февраля, в 10:00 в администрации Екатеринбурга (проспект Ленина, 24А). Как сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии, чтобы принять участие в мероприятии, екатеринбуржцам нужно подать заявку с указанием ФИО по адресу: dialog@ekadm.ru до 16:00 15 февраля. На этот же адрес можно прислать свои идеи по благоустройству парка. Когда пойдете на встречу, не забудьте взять паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.

Ранее Александр Высокинский объявил конкурс концепций по развитию парка Маяковского. Участники должны были разработать летнее и зимнее оформление ЦПКиО. Кроме дизайнеров и архитекторов попробовать себя могли и те, кто не имеет профильного образования.