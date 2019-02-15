Екатеринбуржцев пригласили обсудить будущее ЦПКиО
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пригласил местных жителей обсудить будущее ЦПКиО имени В. В. Маяковского. Круглый стол с горожанами состоится в субботу, 16 февраля, в 10:00 в администрации Екатеринбурга (проспект Ленина, 24А). Как сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии, чтобы принять участие в мероприятии, екатеринбуржцам нужно подать заявку с указанием ФИО по адресу: dialog@ekadm.ru до 16:00 15 февраля. На этот же адрес можно прислать свои идеи по благоустройству парка. Когда пойдете на встречу, не забудьте взять паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.
Ранее Александр Высокинский объявил конкурс концепций по развитию парка Маяковского. Участники должны были разработать летнее и зимнее оформление ЦПКиО. Кроме дизайнеров и архитекторов попробовать себя могли и те, кто не имеет профильного образования.
В январе мэрия рассмотрела первый вариант, который представило управление культуры администрации Екатеринбурга. Согласно этому проекту парк будет обновляться в три этапа. Полностью реализовать задумку хотят к 2030 году. Надеемся, что в проектах развития ЦПКиО не будет фиксиков, карасиков и могилок, которые так любил прежний директор Роман Шадрин. Последнее творение, которым прославился генерал, — гигантский пельмень.
Роман Шадрин обиделся, что общественность снова не оценила его труды, а затем решил уйти с должности. В январе он написал заявление на увольнение. Новый директор ЦПКиО никак не сможет влиять на развитие парка. Вице-мэр по внутренней политике Анатолий Гагарин сообщил, что новый руководитель будет выполнять поддерживающую функцию и четко следовать концепции, которую ему предложат.