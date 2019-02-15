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Екатеринбуржцам расскажут, как совместить любовь и бизнес

12:46, 15 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Желающих узнать, как стать успешным предпринимателем, ждут в Ельцин Центре.

БЮРО100 запускает в Ельцин Центре серию встреч Дело_Любовь, на которых екатеринбуржцы узнают о бизнесе будущего. Первую встречу, которая состоится в Паблик Маркете Ельцин Центра, посвятят теме спорта. Участники расскажут гостям, как любовь помогает выстраивать собственное дело, превращая хобби в успешный бизнес, сообщили в пресс-службе БЮРО100.


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Фото предоставлено организаторами

На первом мероприятии спикерами выступят создатели велосипедного ателье Dautov Bros Сергей и Дмитрий Даутовы, руководитель школы танца Max Dance Максим Щербаков, совладелец сети фитнес-клубов Bright Fit Алексей Романов. Встреча пройдет во вторник, 19 февраля в 19:30, в Паблик Маркете (Ельцин Центр, второй этаж). За анонсами следите в Vk.com и Instagram.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, бизнесмен, предприниматель, Ельцин Центр, любовь
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