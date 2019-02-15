Екатеринбуржцам расскажут, как совместить любовь и бизнес

БЮРО100 запускает в Ельцин Центре серию встреч Дело_Любовь, на которых екатеринбуржцы узнают о бизнесе будущего. Первую встречу, которая состоится в Паблик Маркете Ельцин Центра, посвятят теме спорта. Участники расскажут гостям, как любовь помогает выстраивать собственное дело, превращая хобби в успешный бизнес, сообщили в пресс-службе БЮРО100.



