За январь долги по зарплате в Свердловской области выросли в 2,2 раза

Долги по зарплате в Свердловской области за январь выросли в 2,2 раза. За месяц 2019 года сумма увеличилась на 20,7 миллиона рублей, пишут на сайте Свердловскстата. Всего на 1 февраля 2019 года на Среднем Урале работодатели не отдали сотрудникам 37,4 миллиона рублей. Это в 6,6 раза больше февральского показателя 2018 года.

Чаще других без зарплаты остаются работники, которые производят электродвигатели, — 388 человек. Далее идут сотрудники предприятий, которые занимаются радио и телевизионно передающей аппаратурой. Из них деньги за работу не видели 113 человек.

Всего на начало 2019 года в Свердловской области зарплаты не получили 555 человек. Деньги задерживают пять организаций.