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Свердловские приставы по крупицам собрали 14 млн долгов по зарплате

11:25, 14 Февраль 2019
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Фото: УФССП по Свердловской области
Екатеринбургское предприятие слишком долго не платило своим работникам.
Компания, занимающаяся производством крепежных изделий и лабораторными испытаниями, задолжала своим работникам 14 миллионов рублей, при этом руководство отказывалось от своих трудовых обязательств. На счетах предприятия не было ни копейки.

Судебные приставы-исполнители арестовали имущество компании: оборудование, расположенное на производственной площадке в Каменске-Уральском, а также автомобили и другую спецтехнику, пять нежилых помещений и два земельных участка. После реализации долги по зарплате вернули в полном объеме, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

А упрямый руководитель получил уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, долги по зарплате, Екатеринбург
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