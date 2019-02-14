Свердловские приставы по крупицам собрали 14 млн долгов по зарплате

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Судебные приставы-исполнители арестовали имущество компании: оборудование , расположенное на производственной площадке в Каменске-Уральском , а также автомобили и другую спецтехнику , пять нежилых помещений и два земельных участка. После реализации долги по зарплате вернули в полном объеме , рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.





А упрямый руководитель получил уголовное дело по статье « Неисполнение приговора суда , решения суда или иного судебного акта».

Компаниязанимающаяся производством крепежных изделий и лабораторными испытаниямизадолжала своим работникам 14 миллионов рублейпри этом руководство отказывалось от своих трудовых обязательств. На счетах предприятия не было ни копейки.