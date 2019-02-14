Свердловская пекарня украла у энергетиков горячую воду на 235 тысяч

Корпорация «Уральский хлеб» пользовалась теплом и горячей водой без договора с энергетиками. Свердловской теплоснабжающей компании не понравилось такое поведение, она обратилась в суд и выиграла его.

Судебная коллегия заставила пекарню выплатить энергетикам 235 тысяч рублей долга. Сейчас в отношении «Уральского хлеба» готовят очередной иск за пользование чужими деньгами, сообщили ЕТВ в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Энергетики напоминают, что пользоваться ресурсами без оплаты чревато последствиями. В таком случае предпринимателям придется не только возместить стоимость ГВС и тепла, но добавить к сумме неустойку, госпошлину, 7% исполнительского сбора и другие расходы.