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Свердловская пекарня украла у энергетиков горячую воду на 235 тысяч

15:26, 14 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Корпорация «Уральский хлеб» пользовалась ресурсами без договора, но суд решил, что все должно быть по-честному.

Корпорация «Уральский хлеб» пользовалась теплом и горячей водой без договора с энергетиками. Свердловской теплоснабжающей компании не понравилось такое поведение, она обратилась в суд и выиграла его.

Судебная коллегия заставила пекарню выплатить энергетикам 235 тысяч рублей долга. Сейчас в отношении «Уральского хлеба» готовят очередной иск за пользование чужими деньгами, сообщили ЕТВ в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Энергетики напоминают, что пользоваться ресурсами без оплаты чревато последствиями. В таком случае предпринимателям придется не только возместить стоимость ГВС и тепла, но добавить к сумме неустойку, госпошлину, 7% исполнительского сбора и другие расходы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург, Энергосбыт Плюс, горячая вода, отопление, штраф, суд
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