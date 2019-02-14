Прививки от кори поставят во всех компаниях Екатеринбурга

Эпидемиологи сообщили, что в Екатеринбурге удалось справиться с первой волной кори. За пять дней заболел только один человек. Общее количество пострадавших от заболевания — 28. Чтобы остановить распространение болезни, привили десять тысяч человек, в том числе 750 мигрантов, работающих на «Таганском ряду» и на стройплощадках. Медики продолжат вакцинацию, чтобы избежать второй волны, рекомендации направили во все организации города. Там будут работать выездные бригады медиков.

С 8 февраля в Екатеринбурге ввели ограничения, направленные на остановку распространения заболевания: в образовательные учреждения города не пускают непривитых детей и преподавателей.

Жители, в возрасте до 35 лет, должны быть дважды привиты от кори. Детям обычно ставят прививку в год и в шесть лет. Если этот график был нарушен, то нужно поставить две прививки с интервалом в шесть месяцев для детей и с интервалом в три месяца для взрослых. Корь опасна тем, что вызывает осложнения на органы дыхания и сердечно-сосудистую систему вплоть до смертельного исхода. Сейчас бесплатную вакцину против кори можно поставить во всех территориальных поликлиниках Екатеринбурга.