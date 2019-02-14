Игрушки для «Большого шлема» в Екатеринбурге сошьют вручную

Игрушечного ящера Дзюдана, который является символом турнира «Большой шлем», в этом году сошьют вручную. Ранее символ международных соревнований заказывали на фабрике, но в этот раз организаторы решили изменить традиции.

Шить Дзюдана будут инвалиды, пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи из Екатеринбурга. Как и раньше, игрушки вручат всем призерам «Большого шлема», чтобы они могли увезти их на память в свою страну. «Наклейка на каждой игрушке расскажет будущим владельцам, что в нее вложена частичка души человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию», — прокомментировал идею координатор дирекции соревнований Иван Манжаров.