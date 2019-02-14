Игрушки для «Большого шлема» в Екатеринбурге сошьют вручную
Игрушечного ящера Дзюдана, который является символом турнира «Большой шлем», в этом году сошьют вручную. Ранее символ международных соревнований заказывали на фабрике, но в этот раз организаторы решили изменить традиции.
Шить Дзюдана будут инвалиды, пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи из Екатеринбурга. Как и раньше, игрушки вручат всем призерам «Большого шлема», чтобы они могли увезти их на память в свою страну. «Наклейка на каждой игрушке расскажет будущим владельцам, что в нее вложена частичка души человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию», — прокомментировал идею координатор дирекции соревнований Иван Манжаров.
Организаторы «Большого шлема» проводят благотворительную акцию при поддержке Православной службы милосердия. Вырученные деньги пойдут на помощь одиноким старикам, бездомным, инвалидам, сообщили ЕТВ в пресс-службе турнира.
Напомним, в 2019 году «Большой шлем» продлится три дня, с 15 по 17 марта на арене ДИВС «Уралочка» в Екатеринбурге. В столице Урала соревнования организуют уже в третий раз.