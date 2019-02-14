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Игрушки для «Большого шлема» в Екатеринбурге сошьют вручную

16:00, 14 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба турнира «Большой шлем»
В прошлые годы плюшевого ящера Дзюдана заказывали на фабрике. Теперь производством займутся инвалиды, пенсионеры и малообеспеченные семьи.

Игрушечного ящера Дзюдана, который является символом турнира «Большой шлем», в этом году сошьют вручную. Ранее символ международных соревнований заказывали на фабрике, но в этот раз организаторы решили изменить традиции.

Шить Дзюдана будут инвалиды, пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи из Екатеринбурга. Как и раньше, игрушки вручат всем призерам «Большого шлема», чтобы они могли увезти их на память в свою страну. «Наклейка на каждой игрушке расскажет будущим владельцам, что в нее вложена частичка души человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию», — прокомментировал идею координатор дирекции соревнований Иван Манжаров.

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Организаторы «Большого шлема» проводят благотворительную акцию при поддержке Православной службы милосердия. Вырученные деньги пойдут на помощь одиноким старикам, бездомным, инвалидам, сообщили ЕТВ в пресс-службе турнира.

Напомним, в 2019 году «Большой шлем» продлится три дня, с 15 по 17 марта на арене ДИВС «Уралочка» в Екатеринбурге. В столице Урала соревнования организуют уже в третий раз.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, инвалиды, игрушки, дзюдо, соревнования, большой шлем, Свердловская область , Екатеринбург
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