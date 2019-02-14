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Дорожники закроют трассу Екатеринбург - Курган на ремонт

17:03, 14 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Движение ограничат 16 февраля на 20 минут.

На Среднем Урале 16 февраля перекроют трассу Екатеринбург — Шадринск — Курган. Рабочие будут ремонтировать мост через реку Камышенка на 78 километре. Ограничения продлятся с 11:00 до 11:20. Об этом сообщает «Уралуправтодор».

Дорожники советуют объезжать временно закрытый участок через Покровское, Первомайский и Часовую, у которых есть выезды на федеральную дорогу на 77 и 80 километрах. «Уралуправтодор» просит с пониманием отнестись к неудобствам и призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, движение, дорожники, Свердловская область , Екатеринбург
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