Дорожники закроют трассу Екатеринбург - Курган на ремонт

На Среднем Урале 16 февраля перекроют трассу Екатеринбург — Шадринск — Курган. Рабочие будут ремонтировать мост через реку Камышенка на 78 километре. Ограничения продлятся с 11:00 до 11:20. Об этом сообщает «Уралуправтодор».

Дорожники советуют объезжать временно закрытый участок через Покровское, Первомайский и Часовую, у которых есть выезды на федеральную дорогу на 77 и 80 километрах. «Уралуправтодор» просит с пониманием отнестись к неудобствам и призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.