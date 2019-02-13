Жители Свердловской области украли газ на миллион в 2018 году

Свердловчане украли газ на один миллион рублей в 2018 году. Всего на хищении топлива попались 12 человек, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Екатеринбурггаза». Теперь похитителям придется возместить ущерб. Некоторые нарушители получили два года условно.

Одним из тех, кто хотел обеспечить себя бесплатным газом, стал житель Качканара. Он самовольно подключил газопровод, чтобы отапливать дом. За месяц он потратил топливо на 9,8 тысячи рублей. Суд заставил его вернуть сумму в десять раз больше. Больше всего похитителей газа поймали в Екатеринбурге. Семь жителей уральской столицы украли топливо на 400 тысяч рублей.