Жители Свердловской области украли газ на миллион в 2018 году
Свердловчане украли газ на один миллион рублей в 2018 году. Всего на хищении топлива попались 12 человек, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Екатеринбурггаза». Теперь похитителям придется возместить ущерб. Некоторые нарушители получили два года условно.
Одним из тех, кто хотел обеспечить себя бесплатным газом, стал житель Качканара. Он самовольно подключил газопровод, чтобы отапливать дом. За месяц он потратил топливо на 9,8 тысячи рублей. Суд заставил его вернуть сумму в десять раз больше. Больше всего похитителей газа поймали в Екатеринбурге. Семь жителей уральской столицы украли топливо на 400 тысяч рублей.
Как правило, самовольные подключения газа сопровождаются утечками топлива, которые вычисляют при помощи мониторинга. Утечка опасна тем, что потребители могут поднять на воздух весь дом и лишить жизни десятки человек. Так и случилось с 30 на 31 декабря 2018 года в Магнитогорске. Из-за взрыва бытового газа в доме № 164 на Карла Маркса обрушился подъезд. Журналист ЕТВ Диана Казакова побывала в Магнитогорске спустя три дня после трагедии и поговорила с местными жителями о произошедшем.
Также ЕТВ писал на тему газа в рубрике «Полезняк». Мы разобрались в законах и ответили на самые частые вопросы, которые звучат на кухнях.