В Екатеринбурге сменился консул Великобритании и Ирландии

В Екатеринбурге начал работать генконсул Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ричард Дьюэлл. Округ включает все регионы УрФО , Пермский край , Башкортостан , Удмуртию и Оренбургскую область. На посту он сменил Дерека Лавери , который был назначен консулом в мае 2018 года , сообщили в региональном представительстве МИД.





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В январе к своим обязанностям также приступил новый генконсул Франции Пьер-Ален Коффинье

До назначения в Екатеринбург господин Дьюэлл занимал был консулом дипмиссии Великобритании в Киргизииработал ТаллинеНью-ЙоркеЖеневе и на острове Питкэн.