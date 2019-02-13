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В Екатеринбурге сменился консул Великобритании и Ирландии

09:40, 13 Февраль 2019
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Фото: МИД РФ в Екатеринбурге.
Теперь в округе будет работать Ричард Дьюэлл.
В Екатеринбурге начал работать генконсул Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ричард Дьюэлл. Округ включает все регионы УрФО, Пермский край, Башкортостан, Удмуртию и Оренбургскую область. На посту он сменил Дерека Лавери, который был назначен консулом в мае 2018 года, сообщили в региональном представительстве МИД.

До назначения в Екатеринбург господин Дьюэлл занимал был консулом дипмиссии Великобритании в Киргизии, работал Таллине, Нью-Йорке, Женеве и на острове Питкэн.

В январе к своим обязанностям также приступил новый генконсул Франции Пьер-Ален Коффинье.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Великобритания, МИД, консульство , Екатеринбург
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