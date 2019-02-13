В Екатеринбурге за неделю заболевших ОРВИ стало на 27% меньше

Кроме того, с 4 по 10 февраля в Свердловской области предварительный диагноз «пневмония» поставили 995 людям. Эти данные ниже уровня прошлой недели на 13%, но несмотря на снижение, в регионе частично приостановили учебу в 75 детских садах, 28 школах и одном профессиональном училище.

Заболевших в Екатеринбурге стало втрое меньше к 1 февраля. Напомним, до понедельника, 11 февраля, в Екатеринбурге был карантин по гриппу и ОРВИ, но пускать детей, которым не поставили вакцину, все равно не собирались. Жители города пожаловались в прокуратуру на то, что их непривитых детей выставляют за дверь. В ведомстве пообещали разобраться в ситуации.

Подробнее о гриппе и ОРВИ в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга»: