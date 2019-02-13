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В Екатеринбурге за неделю заболевших ОРВИ стало на 27% меньше

11:10, 13 Февраль 2019
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Фото: pixabay
С 4 по 11 февраля вирусной инфекцией заразились 16,1 тысячи жителей уральской столицы.

Роспотребнадзор опубликовал данные об уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ в Свердловской области. С 4 по 11 февраля в регионе зарегистрировали 49,1 тысячи заболевших. Эта цифра превышает эпидпорог на 65%, но она на 17% ниже уровня прошлой недели, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге зафиксировали 16,1 тысячи заболевших. Этот показатель ниже уровня прошлой недели на 27%. Заболеваемость среди школьников 7-14 лет снизилась в два раза.

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Кроме того, с 4 по 10 февраля в Свердловской области предварительный диагноз «пневмония» поставили 995 людям. Эти данные ниже уровня прошлой недели на 13%, но несмотря на снижение, в регионе частично приостановили учебу в 75 детских садах, 28 школах и одном профессиональном училище.

Заболевших в Екатеринбурге стало втрое меньше к 1 февраля. Напомним, до понедельника, 11 февраля, в Екатеринбурге был карантин по гриппу и ОРВИ, но пускать детей, которым не поставили вакцину, все равно не собирались. Жители города пожаловались в прокуратуру на то, что их непривитых детей выставляют за дверь. В ведомстве пообещали разобраться в ситуации.

Подробнее о гриппе и ОРВИ в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга»:

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Роспотребнадзор Свердловской области, дети, ОРВИ, грипп, карантин , Екатеринбург
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