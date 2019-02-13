У жительницы Екатеринбурга отобрали Nissan за долг в 430 тысяч

Жительница Екатеринбурга задолжала по кредитам 430 тысяч рублей и не спешила выплачивать их. Судебные приставы решили забрать в счет долга ее автомобиль Nissan X-Trail. Они приехали к женщине домой и увезли машину на хранение. Если должница не выплатит всю сумму, то автомобиль продадут на торгах Росимущества, а деньги перечислят банку, сообщили в пресс-службе УФССП.

Автомобиль Mazda отдали на хранение матери ребенка. Свердловский алиментщик тоже поплатился иномаркой за долг в 450 тысяч рублей.