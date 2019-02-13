Свердловского борца с коррупцией задержали за взятку в два миллиона

На Среднем Урале за взятку задержали сотрудника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловской полиции. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете:





Как стало известно ЕТВ , полицейский нарушил закона за два миллиона рублей. Следователи пока не раскрывают , за что он получил такие деньги. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил , что если служебная проверка подтвердит вину подозреваемого , то мужчину « немедленно с позором уволят из системы МВД и привлекут к предусмотренной законом уголовной ответственности».



