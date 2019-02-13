Свердловского борца с коррупцией задержали за взятку в два миллиона
16:38, 13 Февраль 2019
Пока неизвестно, почему полицейский решил уронить честь профессии.
На Среднем Урале за взятку задержали сотрудника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловской полиции. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете:
Как стало известно ЕТВ, полицейский нарушил закона за два миллиона рублей. Следователи пока не раскрывают, за что он получил такие деньги. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что если служебная проверка подтвердит вину подозреваемого, то мужчину «немедленно с позором уволят из системы МВД и привлекут к предусмотренной законом уголовной ответственности».
Полицейские нередко попадаются на нарушении закона. Например, в мае 2018 года двух таких же борцов с коррупцией из Екатеринбурге задержали за взятку в 200 тысяч рублей.
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