Свердловская общественная палата допросила мусорных операторов
Общественная палата Свердловской области, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, глава региональной энергокомиссии Владимир Гришанов и три мусорных оператора встретились на расширенном заседании, на котором обсудили итоги работы первого месяца мусорной реформы. Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов заявил, что наполняемость полигонов стала больше после того, как жители стали платить за вывоз ТКО:
Транспортным компаниям не хватало затрат, чтобы довести до полигона. За первый месяц новой реформы объем ТКО на полигонах на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значит, 20% коммунальных отходов до этого были в лесах, оврагах и полях.
Раньше горожане не доплачивали за вывоз мусора, поэтому теперь представители муниципалитетов возмущаются высокими тарифами. Напомним, вывоз мусора в Свердловской области стоит 148 рублей. В других городах, например, в Мурманске и Волгограде цифра ниже — 133 и 114 рублей с человека. Председатель РЭК Владимир Гришанов подчеркнул, что тарифы взяли не с потолка. «Они утверждены 1,5 года назад на основании сведений, которые мы запросили у заинтересованных лиц. Органы местного самоуправления обеспечили нас информацией о замерах по четырем сезонам», — рассказал Гришанов. Подробности в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга»:
Кроме того, у членов Общественной палаты возникли вопросы насчет инвестиционной надбавки. У «Рифея», который обслуживает Северную зону, она самая большая. Общественникам непонятно, будет ли правительство помогать с деньгами на строительство комплексов и почему заводы по сортировке мусора должны сооружать на деньги свердловчан. Министр ответил на это:
В тариф «Рифея» заложен Краснотурьинск. Строительство в Нижнем Тагиле требует больших затрат. Здесь будет участвовать консолидированный бюджет Свердловской области и Нижнего Тагила.
Впрочем, тарифы могут измениться. Ранее Николай Смирнов заявил, что тарифы на вывоз мусора могут снизиться на 20% благодаря отмене НДС. Также в понедельник, 11 февраля, на сайте госзакупок появился аукцион, согласно которому победитель тендера должен будет нанести мусорные контейнеры Екатеринбурга на электронную карту. Кроме того, подрядчику придется разработать генеральную схему санитарной очистки Екатеринбурга на 2020–2035 годы.
До этого мы рассказывали, почему в Екатеринбурге постоянно переполнены контейнеры и закончится ли этот ад. Еще ЕТВ подготовил на тему мусора «Полезняк», где ответил на самые популярные вопросы о реформе. Также мы публиковали материал, где препарировали плату за ТКО и объясняли, из чего она складывается.