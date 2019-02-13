Свердловская общественная палата допросила мусорных операторов

Впрочем, тарифы могут измениться. Ранее Николай Смирнов заявил, что тарифы на вывоз мусора могут снизиться на 20% благодаря отмене НДС. Также в понедельник, 11 февраля, на сайте госзакупок появился аукцион, согласно которому победитель тендера должен будет нанести мусорные контейнеры Екатеринбурга на электронную карту. Кроме того, подрядчику придется разработать генеральную схему санитарной очистки Екатеринбурга на 2020–2035 годы.

До этого мы рассказывали, почему в Екатеринбурге постоянно переполнены контейнеры и закончится ли этот ад. Еще ЕТВ подготовил на тему мусора «Полезняк», где ответил на самые популярные вопросы о реформе. Также мы публиковали материал, где препарировали плату за ТКО и объясняли, из чего она складывается.