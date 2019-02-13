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Школьник из Екатеринбурга разработал автоматический сурдопереводчик

14:27, 13 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Старшеклассника наградили на балтийском инженерном конкурсе.

Десятиклассник из Екатеринбурга Даниил Казанцев получил специальный приз на балтийском научно-инженерном конкурсе. Подросток разработал автоматический сурдопереводчик для людей с нарушениями речевого аппарата, сообщили в пресс-службе мэрии. За это его наградил комитет по информатизации Санкт-Петербурга.

«Работы, которые были представлены, шокировали научное сообщество Санкт-Петербурга», — рассказали в лицее № 12, где учиться мальчик. Работы оценивали два академика, два члена академии наук, 40 докторов и 115 кандидатов наук.

Как Екатеринбург стал городом, в котором можно строить планы и карьеру, читайте на ЕТВ.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, наука, школьники, Свердловская область , Екатеринбург
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