Школьник из Екатеринбурга разработал автоматический сурдопереводчик

Десятиклассник из Екатеринбурга Даниил Казанцев получил специальный приз на балтийском научно-инженерном конкурсе. Подросток разработал автоматический сурдопереводчик для людей с нарушениями речевого аппарата, сообщили в пресс-службе мэрии. За это его наградил комитет по информатизации Санкт-Петербурга.

«Работы, которые были представлены, шокировали научное сообщество Санкт-Петербурга», — рассказали в лицее № 12, где учиться мальчик. Работы оценивали два академика, два члена академии наук, 40 докторов и 115 кандидатов наук.

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