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Министр ЖКХ предупредил свердловчан о мусорных мошенниках

19:04, 13 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
В регионе активизировались компании, предлагающие вывозить ТКО дешевле тарифа.

Министр ЖКХ Николай Смирнов предупредил свердловчан о мошенниках, которые предлагают вывозить мусор дешевле, чем прописано в тарифе. Он напомнил, что с 1 января 2019 года жители обязаны заключать договор только с региональными операторами. Сторонние сделки по вывозу ТКО являются нарушением федерального законодательства, поэтому сэкономить никак не получится. Нарушители будут оплачивать и услуги оператора, и услуги другого перевозчика, сообщил министр в соцсетях.

Если дешевый оператор не довезет мусор до официального полигона, то всех, кто заключил договор, ждет штраф за нарушение природоохоанного законодательства. Ответы на вопросы по мусорной реформе ищите здесь. ЕТВ также узнал из чего состоит мусорный тариф.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, коммунальные услуги, тарифы, мусорная реформа, мусор, Свердловская область , Екатеринбург, Николай Смирнов
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