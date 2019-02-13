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Глацких позвала Шипулина на турнир по художественной гимнастике

10:12, 13 Февраль 2019
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Фото: скриншот с видеозаписи «Эхо-ТВ 24»
Скандальная экс-чиновница организовала свой первый проект «Ты сможешь сам».

Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких, прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», анонсировала в Instagram свой первый проект — Всероссийский турнир «Ты сможешь все» по художественной гимнастике. На него девушка пригласила почетных гостей, среди которых есть биатлонист Антон Шипулин.

Кроме екатеринбургского спортсмена на мероприятие приедут двукратный Олимпийский чемпион по гандболу Александр Тучкин, Олимпийская победительница по художественной гимнастике Елена Мурзина, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова. Всего в турнире примут участие 450 гимнасток. Торжественное открытие пройдет в пятницу, 15 февраля в 12:00, в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле.
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Мой первый проект - Всероссийский турнир «Ты сможешь сам». Его торжественное открытие пройдёт в 12:00 в ФОК «Президентский» (Нижний Тагил, Уральский пр., 65). В соревнованиях будут принимать участие более 450 гимнасток. Мы приняли нестандартное решение - пригласить в качестве почётных гостей чемпионов из других видов спорта. Это двукратный Олимпийский победитель по гандболу Александр Тучкин, Олимпийский победитель по биатлону Антон Шипулин, Олимпийская победительница по художественной гимнастике Елена Мурзина, финалист Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова... Стартуем в пятницу! #тысможешьсам

Публикация от Olga Glatskikh (@olgaglatskikh)

Свой Instagram Ольга Глацких завела недавно. Она заявила, что больше не имеет отношения к политике, а значит, может говорить все, что думает, публично.

Напомним, скандал с экс-директором департамента молодежной политики Ольгой Глацких произошел осенью. На встрече в Кировграде она заявила школьникам, что государство им ничего не должно. После этого на девушку обрушился шквал критики, и она решила уйти с должности, чтобы не подставлять губернатора Евгения Куйвашева.

До ухода Глацких департамент молодежной политики включили в состав свердловского министерства образования, которое возглавлял Юрий Биктуганов. Теперь Биктуганов занял место скандальной экс-чиновницы. Он стал министром образования и молодежной политики Свердловской области.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Казус Глацких, Екатеринбург, Свердловская область , Нижний Тагил, гимнастика, чиновник, соревнования, спорт, Ольга Глацких, Антон Шипулин
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