Глацких позвала Шипулина на турнир по художественной гимнастике
Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких, прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», анонсировала в Instagram свой первый проект — Всероссийский турнир «Ты сможешь все» по художественной гимнастике. На него девушка пригласила почетных гостей, среди которых есть биатлонист Антон Шипулин.Кроме екатеринбургского спортсмена на мероприятие приедут двукратный Олимпийский чемпион по гандболу Александр Тучкин, Олимпийская победительница по художественной гимнастике Елена Мурзина, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова. Всего в турнире примут участие 450 гимнасток. Торжественное открытие пройдет в пятницу, 15 февраля в 12:00, в ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле.
Свой Instagram Ольга Глацких завела недавно. Она заявила, что больше не имеет отношения к политике, а значит, может говорить все, что думает, публично.
Напомним, скандал с экс-директором департамента молодежной политики Ольгой Глацких произошел осенью. На встрече в Кировграде она заявила школьникам, что государство им ничего не должно. После этого на девушку обрушился шквал критики, и она решила уйти с должности, чтобы не подставлять губернатора Евгения Куйвашева.
До ухода Глацких департамент молодежной политики включили в состав свердловского министерства образования, которое возглавлял Юрий Биктуганов. Теперь Биктуганов занял место скандальной экс-чиновницы. Он стал министром образования и молодежной политики Свердловской области.