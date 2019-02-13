Глацких позвала Шипулина на турнир по художественной гимнастике

Свой Instagram Ольга Глацких завела недавно. Она заявила, что больше не имеет отношения к политике, а значит, может говорить все, что думает, публично.

Напомним, скандал с экс-директором департамента молодежной политики Ольгой Глацких произошел осенью. На встрече в Кировграде она заявила школьникам, что государство им ничего не должно. После этого на девушку обрушился шквал критики, и она решила уйти с должности, чтобы не подставлять губернатора Евгения Куйвашева.

До ухода Глацких департамент молодежной политики включили в состав свердловского министерства образования, которое возглавлял Юрий Биктуганов. Теперь Биктуганов занял место скандальной экс-чиновницы. Он стал министром образования и молодежной политики Свердловской области.