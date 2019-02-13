Екатеринбургский адвокат украл у подозреваемого пять миллионов

Адвокат из Екатеринбурга обманул мужчину, которого полицейские задержали за хранение наркотиков. За аферу екатеринбуржец может попасть в колонию на 7,5 года, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Адвокат узнал о хранителе наркотиков от коллеги, а затем выяснил, что задержанному не грозит уголовное наказание. И, напугав подсудимого и его родственников мнимым уголовным делом, предложил им подкупить правоохранительные органы. За пять миллионов рублей. Половину суммы адвокат получил до освобождения задержанного. Когда ему выплатили вторую часть денег, в гости нагрянули работники ФСБ.

В отношении обманщика возбудили уголовное дело. Материалы направили в Верх-Исетский районный суд.