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Екатеринбургский адвокат украл у подозреваемого пять миллионов

11:43, 13 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Полиция задержала местного жителя за хранение наркотиков. Выяснив, что задержанному не грозит тюрьма, защитник решил напугать клиента и предложил все уладить.

Адвокат из Екатеринбурга обманул мужчину, которого полицейские задержали за хранение наркотиков. За аферу екатеринбуржец может попасть в колонию на 7,5 года, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Адвокат узнал о хранителе наркотиков от коллеги, а затем выяснил, что задержанному не грозит уголовное наказание. И, напугав подсудимого и его родственников мнимым уголовным делом, предложил им подкупить правоохранительные органы. За пять миллионов рублей. Половину суммы адвокат получил до освобождения задержанного. Когда ему выплатили вторую часть денег, в гости нагрянули работники ФСБ.

В отношении обманщика возбудили уголовное дело. Материалы направили в Верх-Исетский районный суд.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, взятка, деньги, адвокат, мошенничество, Свердловская область , Екатеринбург
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