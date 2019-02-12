Жители Екатеринбурга в 3,5 раза чаще стали ездить на такси с детьми
14:22, 12 Февраль 2019
Машину с автокреслом заказывают семьи, ребенок которых устал в пути.
За полгода в Екатеринбурге в 3,5 раза выросла популярность такси с детским креслом. По всей России число поездок с детьми увеличилось на 126%, выяснили аналитики Яндекс.Такси. Обязательное использование детских автокресел в стране ввели в 2007 году. Чаще с детьми ездят екатеринбуржцы, дети которых устали в пути.
Чаще всего жители Екатеринбурга вызывают такси, чтобы добраться до аэропорта или железнодорожного вокзала. Третьим по популярности местом оказался ТЦ «Гринвич». Из офисных центров чаще всего берут машину до «Высоцкого». Он в два раза популярнее, чем занявший второе место по числу поездок «Клевер Парк». Самым популярным местом для развлечений у пользователей такси стал «Ельцин-центр».
Город мечты типичного екатеринбуржца
Ищем отличия и сходства двух мегаполисов-побратимов — Гуанчжоу и Екатеринбурга.
Новое и интересное
Какая радость, эта ваша ледяная глыба!
Городские истории
Маленькие эксперты ЕТВ составили свой рецепт идеальной горки в Екатеринбурге.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.