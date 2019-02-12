Житель Екатеринбурга выиграл три миллиона в лотерею 

Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 3,2 миллиона рублей. Он правильно угадал восемь из 20 чисел в первой части поля и одно из второй, сообщили в «Столото». Билет участник купил за 150 рублей. Выигрышные деньги он пока не забрал.

В 2018 году крупные суммы в лотерею выиграли 30 свердловчан. Больше всего повезло семье Мирошниченко, которые побили рекорд и выиграли 500 миллионов рублей в новогоднем розыгрыше. Сначала супруги хотят погасить ипотеку, помочь родственникам и пожертвовать деньги на благотворительность. Кроме того, муж и жена собираются съездить в путешествие.



