Житель Екатеринбурга выиграл три миллиона в лотерею
16:26, 12 Февраль 2019
Он правильно угадал девять чисел.
Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 3,2 миллиона рублей. Он правильно угадал восемь из 20 чисел в первой части поля и одно из второй, сообщили в «Столото». Билет участник купил за 150 рублей. Выигрышные деньги он пока не забрал.
В 2018 году крупные суммы в лотерею выиграли 30 свердловчан. Больше всего повезло семье Мирошниченко, которые побили рекорд и выиграли 500 миллионов рублей в новогоднем розыгрыше. Сначала супруги хотят погасить ипотеку, помочь родственникам и пожертвовать деньги на благотворительность. Кроме того, муж и жена собираются съездить в путешествие.
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