Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Житель Екатеринбурга выиграл три миллиона в лотерею 

16:26, 12 Февраль 2019
image_1.jpg
Фото: pixabay
Он правильно угадал девять чисел. 

Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 3,2 миллиона рублей. Он правильно угадал восемь из 20 чисел в первой части поля и одно из второй, сообщили в «Столото». Билет участник купил за 150 рублей. Выигрышные деньги он пока не забрал.

В 2018 году крупные суммы в лотерею выиграли 30 свердловчан. Больше всего повезло семье Мирошниченко, которые побили рекорд и выиграли 500 миллионов рублей в новогоднем розыгрыше. Сначала супруги хотят погасить ипотеку, помочь родственникам и пожертвовать деньги на благотворительность. Кроме того, муж и жена собираются съездить в путешествие.


Город мечты типичного екатеринбуржца
Ищем отличия и сходства двух мегаполисов-побратимов — Гуанчжоу и Екатеринбурга.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Житель Екатеринбурга выиграл три миллиона в лотерею »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, деньги, игра, лотерея, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Полезняк
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Разбираемся, стоит ли покупать доллары и евро, когда падает рубль, и чем грозят дешевеющие национальные деньги.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
18 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.