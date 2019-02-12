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Свердловского мэра оштрафовали за ленивых чиновников

15:59, 12 Февраль 2019
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Фото: pixabay
Строительные компании слишком долго ждали нужных документов от администрации Белоярского округа.

Мэра Белоярского городского округа оштрафовали за нарушение сроков предоставления муниципальных услуг. За 2018 год за разрешением на строительство и прокладку коммунальных сетей в администрацию обратились отделение «Газпрома», «МРСК Урала» и «Жилые кварталы». Нужных документов они так и не дождались, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

После прокурорской проверки под раздачу попал мэр городского округа. За административное нарушение ему назначили штраф в 12 тысяч рублей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, администрация, нарушения, политика, штраф, мэр, Екатеринбург
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