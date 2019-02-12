Свердловского мэра оштрафовали за ленивых чиновников

Мэра Белоярского городского округа оштрафовали за нарушение сроков предоставления муниципальных услуг. За 2018 год за разрешением на строительство и прокладку коммунальных сетей в администрацию обратились отделение «Газпрома», «МРСК Урала» и «Жилые кварталы». Нужных документов они так и не дождались, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

После прокурорской проверки под раздачу попал мэр городского округа. За административное нарушение ему назначили штраф в 12 тысяч рублей.