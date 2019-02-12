Свердловского мэра оштрафовали за ленивых чиновников
15:59, 12 Февраль 2019
Строительные компании слишком долго ждали нужных документов от администрации Белоярского округа.
Мэра Белоярского городского округа оштрафовали за нарушение сроков предоставления муниципальных услуг. За 2018 год за разрешением на строительство и прокладку коммунальных сетей в администрацию обратились отделение «Газпрома», «МРСК Урала» и «Жилые кварталы». Нужных документов они так и не дождались, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
После прокурорской проверки под раздачу попал мэр городского округа. За административное нарушение ему назначили штраф в 12 тысяч рублей.
Город мечты типичного екатеринбуржца
Ищем отличия и сходства двух мегаполисов-побратимов — Гуанчжоу и Екатеринбурга.
Новое и интересное
«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Общество
Биографию Аркадия Чернецкого написал директор института муниципального управления Игорь Выдрин.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.