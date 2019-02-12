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Свердловский алиментщик поплатился иномаркой из-за долга в 450 тысяч

10:17, 12 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Автомобиль Mazda отдали на хранение матери ребенка.

Приставы Белоярского районного отдела забрали у свердловчанина автомобиль Mazda из-за долга по алиментам. Несмотря на то, что мужчине уже запретили выезд заграницу, он не торопился погашать долг в 450 тысяч рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Когда приставы узнали, что у алиментщика есть машина, они приехали по адресу проживания и арестовали иномарку. Сейчас Mazda 3 2005 года выпуска хранится у матери ребенка. Если отец не заплатит 450 тысяч рублей, специалисты оценят автомобиль и продадут его на торгах.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, долги, алименты, арест, УФССП по Свердловской области, приставы, автомобиль, машина, Свердловская область
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