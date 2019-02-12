Свердловский алиментщик поплатился иномаркой из-за долга в 450 тысяч
10:17, 12 Февраль 2019
Автомобиль Mazda отдали на хранение матери ребенка.
Приставы Белоярского районного отдела забрали у свердловчанина автомобиль Mazda из-за долга по алиментам. Несмотря на то, что мужчине уже запретили выезд заграницу, он не торопился погашать долг в 450 тысяч рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Когда приставы узнали, что у алиментщика есть машина, они приехали по адресу проживания и арестовали иномарку. Сейчас Mazda 3 2005 года выпуска хранится у матери ребенка. Если отец не заплатит 450 тысяч рублей, специалисты оценят автомобиль и продадут его на торгах.
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