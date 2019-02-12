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На сборы в Екатеринбурге ждут министра обороны Сергея Шойгу 

09:42, 12 Февраль 2019
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Фото: mil.ru
В рамках учений в штаб ЦВО прибудет весь боевой генералитет. 
В Екатеринбурге ожидают прибытия высшего руководства вооруженных сил, в том числе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Они примут участие в учебно-методических сборах, которые, которые проходят в рамках масштабных учений Минобороны, сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на источники. Встреча пройдет в штабе ЦВО.

Сборы начнутся в Москве, 12 февраля. Там уже находится командующий ЦВО Александр Лапин. А закончатся 14 февраля на Урале. Генералитет начнет пребывать в Екатеринбург уже в среду. Также возможен приезд начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Сейчас пять тысяч военнослужащих ЦВО проводят учения в семи регионах России и на территории баз в Киргизии и Таджикистане. Военные отработают навыки ведения огня из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, новых бронетранспортеров БТР-82А, сообщили в пресс-службе ЦВО. Учения завершатся боевыми стрельбами в конце февраля.
Город, в котором сбылись мечты типичного екатеринбуржца
Ищем отличия и сходства двух мегаполисов-побратимов — Гуанчжоу и Екатеринбурга.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, генералы, военные, учения, оборона, министры, ЦВО, Екатеринбург, Сергей Шойгу
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