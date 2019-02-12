На сборы в Екатеринбурге ждут министра обороны Сергея Шойгу
09:42, 12 Февраль 2019
В рамках учений в штаб ЦВО прибудет весь боевой генералитет.
В Екатеринбурге ожидают прибытия высшего руководства вооруженных сил, в том числе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Они примут участие в учебно-методических сборах, которые, которые проходят в рамках масштабных учений Минобороны, сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на источники. Встреча пройдет в штабе ЦВО.
Сборы начнутся в Москве, 12 февраля. Там уже находится командующий ЦВО Александр Лапин. А закончатся 14 февраля на Урале. Генералитет начнет пребывать в Екатеринбург уже в среду. Также возможен приезд начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
Сейчас пять тысяч военнослужащих ЦВО проводят учения в семи регионах России и на территории баз в Киргизии и Таджикистане. Военные отработают навыки ведения огня из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, новых бронетранспортеров БТР-82А, сообщили в пресс-службе ЦВО. Учения завершатся боевыми стрельбами в конце февраля.
Город, в котором сбылись мечты типичного екатеринбуржца
Ищем отличия и сходства двух мегаполисов-побратимов — Гуанчжоу и Екатеринбурга.
Новое и интересное
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
Полюбить себя и похудеть
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».