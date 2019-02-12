На сборы в Екатеринбурге ждут министра обороны Сергея Шойгу 

В Екатеринбурге ожидают прибытия высшего руководства вооруженных сил , в том числе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Они примут участие в учебно-методических сборах , которые , которые проходят в рамках масштабных учений Минобороны , сообщает « АиФ-Урал» со ссылкой на источники. Встреча пройдет в штабе ЦВО.







Сборы начнутся в Москве , 12 февраля. Там уже находится командующий ЦВО Александр Лапин. А закончатся 14 февраля на Урале. Генералитет начнет пребывать в Екатеринбург уже в среду. Также возможен приезд начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.



