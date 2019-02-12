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Из Екатеринбурга запустят «Ласточки» в Серов

13:25, 12 Февраль 2019
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Фото: pass.rzd.ru
Поезда будут курсировать в праздники.

Свердловская железная дорога решила связать Серов и Екатеринбург с помощью «Ласточек». Они будут курсировать в праздники: 22–24 февраля и 7–10 марта, а также в мае, ноябре и перед Новым годом. Кроме того, на время отдыха запустят дополнительные электропоезда из Серова в Кушву и обратно, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Рейсы в Серов будут отправляться из Екатеринбурга 22, 24 февраля, 7, 10 марта, 30 апреля, 5, 12 мая, 1, 4 ноября, 27 и 30 декабря в 17:25 по уральскому времени. Время прибытия в Серов — 23:05. Обратно «Ласточка» поедет 23 и 25 февраля, 8, 11 марта, 1, 6, 13 мая, 2, 5 ноября, 28 и 31 декабря в 03:15. Она прибудет в уральскую столицу в 09:25.

Стоимость проезда в «Ласточке» составит 528 рублей. Студентам и школьникам передвижение на электропоезде обойдется дешевле — 264 рубля.

Город мечты типичного екатеринбуржца
Ищем отличия и сходства двух мегаполисов-побратимов — Гуанчжоу и Екатеринбурга.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, поезд, Железная дорога, Свердловская область , поездка, Ласточка, Серов, Екатеринбург
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