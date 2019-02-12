Депутаты гордумы изменили правила застройки для храма Святой Екатерины

Александр Колесников призвал коллег не углубляться в религиозные дебри, уточнив, что депутаты «не принимают решение о строительстве храма», лишь определяют статус земли. С этим утверждением некоторые депутаты не согласились: «Мы устраняем единственное препятствие для строительства храма». В спор традиционно вступили депутаты от КПРФ. Роман Ступников напомнил: «Был отличный сквер на перекрестке улиц Малышева — 8 Марта, был сквер на Ленина — вместо него расширился „Пассаж“».

Олег Гордеев подчеркунл значимость территории: «Количество храмов и в Екатеринбурге и в области, находящихся в плачевном состоянии, огромно. Территория у театра драмы является площадкой для выступлений федеральных артистов. Многие говорят о восстановлении исторической справедливости. Мне кажется мы можем сотворить история, подарив детям зеленую аллею!» Римма Скоморохова обратилась к опыту Москвы и предложила превратить спорный участок в аналог столичного «Зарядья».

Но здравый смысл большинства победил. И большинством голосов изменения в Правилах землепользования и застройки были приняты.



Как выглядит один их проектов храма Святой Екатерины и благоустройство территории вокруг него: