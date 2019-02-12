Депутаты гордумы изменили правила застройки для храма Святой Екатерины
Депутаты городской думы Екатеринбурга утвердили изменения в Правилах землепользования и застройки. Новая редакция документа основана на обращениях граждан, Росреестра и мэрии.
Депутат от КПРФ Олег Гордеев попытался отложить обсуждение судьбы участка у театры драмы, где планируется возвести храм святой Екатерины. Однако коллеги Вечкензин, Киселев и Крицкий указали коммунисту на невозможность решения вопроса по частям — правила землепользования и застройки рассматриваются и утверждаются целиком.
Помимо территории у театра драмы изменения коснулись
дачных участков, скверов и парков, зон производственных и коммунальных объектов.
Но обсуждали народные избранники только изменение статуса земель, на которых
должен появиться храм.
Первый вопрос касался отсутствия в пакете документов, предоставленных депутатам, итогов общественных обсуждений судьбы участка у театра драмы. Проблему быстро решил Владимир Крицкий, предоставив нужные бумаги. Коммунист Ступников поинтересовался количеством храмов и скверов в Екатеринбурге. Алексей Бирюлин, вице-мэр по вопросам капитального строительства и землепользования, точных цифр не назвал, но заявил, что количество скверов в городе не уменьшается.
— Чем вы руководствовались, принимая
решение о переводе общественного пространства у театра драмы в категорию земель
религиозного назначения? — спросил депутат Киселев.
— Решением градсовета при губернаторе, результатами общественных обсуждений, — кратко ответил Бирюлин.
— А вы знаете о том, что горизбирком одобрил проведение референдума о строительстве храма?
— Слышал, — еще лаконичнее заявил Бирюлин.
Александр Колесников призвал коллег не углубляться в религиозные дебри, уточнив, что депутаты «не принимают решение о строительстве храма», лишь определяют статус земли. С этим утверждением некоторые депутаты не согласились: «Мы устраняем единственное препятствие для строительства храма». В спор традиционно вступили депутаты от КПРФ. Роман Ступников напомнил: «Был отличный сквер на перекрестке улиц Малышева — 8 Марта, был сквер на Ленина — вместо него расширился „Пассаж“».
Олег Гордеев подчеркунл значимость территории: «Количество храмов и в Екатеринбурге и в области, находящихся в плачевном состоянии, огромно. Территория у театра драмы является площадкой для выступлений федеральных артистов. Многие говорят о восстановлении исторической справедливости. Мне кажется мы можем сотворить история, подарив детям зеленую аллею!» Римма Скоморохова обратилась к опыту Москвы и предложила превратить спорный участок в аналог столичного «Зарядья».
Но здравый смысл большинства победил. И большинством голосов изменения в Правилах землепользования и застройки были приняты.
Как выглядит один их проектов храма Святой Екатерины и благоустройство территории вокруг него: