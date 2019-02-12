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Аэропорт Кольцово возобновил рейсы в Нижневартовск

10:44, 12 Февраль 2019
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Площадка аэропорта Кольцово
Фото: ЕТВ
В Ханты-Мансийск добавят еще один вылет по субботам.

Екатеринбуржцы вновь смогут летать из уральской столицы в Нижневартовск. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе аэропорта Кольцово, со 2 марта компания Utair будет летать в этом направлении четыре раза в неделю. Из Екатеринбурга рейс будет в 02:15 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Обратно по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 22:30 по уральскому времени. Перелет из ХМАО на Урал займет три часа.

Также с 16 февраля появится дополнительный рейс Utair в Ханты-Мансийск (сейчас их два по вторникам и четвергам). Самолеты станут летать из Ханты-Мансийска в 10:30 по субботам, а из Екатеринбурга — в 13:35. Время в пути — два часа. В самолеты ATR-72-500, который будут курсировать на обоих маршрутах, поместятся 70 пассажиров.

Сейчас в Нижневартовск из Кольцово не летает ни одна авиакомпания. В 2018 году на этом направлении работал перевозчик «РусЛайн», но потом рейсы отменили.

Город, в котором сбылись мечты типичного екатеринбуржца
Ищем отличия и сходства двух мегаполисов-побратимов — Гуанчжоу и Екатеринбурга.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, самолет, рейсы, полеты, аэропорт, Кольцово, Екатеринбург
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