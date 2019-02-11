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Заместитель Куйвашева станет главным по форуму отцов

11:46, 11 Февраль 2019
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Павел Креков (справа)
Фото: све.рф
Павел Креков возглавит организационный комитет мероприятия, которое пройдет 19-20 февраля.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственного за I Всероссийский форум «Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы», который пройдет 19–20 февраля. Председателем организационного комитета стал вице-губернатор Павел Креков. Распоряжение уже появилось на сайте правовой информации.

В документе правительства указано, что мероприятие проводится для того, чтобы повысить и укрепить статус семьи и отцовства, а также сформировать установки и компетенции ответственного родительства на Среднем Урале.

Заместителями председателя Крекова станут уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, главный специалист аппарата уполномоченного по правам ребенка Александр Шабанов. Также в состав комитета вошли заместитель начальника полиции по охране общественного порядка свердловского МВД Эдуард Бородин, замдиректора департамента молодежной политики Олег Гущин, заместитель первого проректора УрФУ Дмитрий Лоевский, начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и еще 14 человек.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Правительство Свердловской области, Форум, родители, дети, Свердловская область , Екатеринбург, Павел Креков
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